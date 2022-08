Sócios aprovam venda da SAF do Vasco para à 777 Partners

Votação histórica aconteceu neste domingo, na sede do Calabouço, no Centro do Rio

Os sócios do Vasco da Gama aprovaram na noite deste domingo (07), a venda de 70% da SAF do clube. Foram 4.907 votos com 79.44% a favor. A decisão foi comemorada por torcedores que acompanharam o processo do lado de fora da sede do Calabouço, no centro do Rio de Janeiro.

Agora, a empresa 777 Partners assume 70% da SAF do Vasco e vai comandar o futebol do clube. Veja os números da votação:

Participantes da AGE: 4.907;

SIM: 3.898 (79,44%)

NÃO: 976 (19,89%).

Este foi o quarto e último passo para concluir a venda da SAF. Vale ressaltar que houve inúmeras tentativas de suspender a votação na justiça, mas sem sucesso.

Nos últimos meses, a 777 Partners já vinha fazendo parte de algumas decisões do Vasco e acompanhando de perto o processo do futebol do clube. Neste domingo, no entanto, os membros da empresa não estavam presentes no Rio de Janeiro e ainda vão agendar o retorno ao país.