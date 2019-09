Sobrou pra ele! Raphael Claus apita Boca x River pela semifinal da Libertadores

Conmebol divulgou nome de árbitros sorteados e Néstor Pitana será o árbitro de Grêmio x Flamengo

A Conmebol divulgou na noite desta sexta-feira (20) os nomes dos árbitros das primeiras partidas das semifinais da , que serão disputadas a partir de outubro.

Para o clássico argentino x , o designado foi o brasileiro Raphael Claus como o árbitro principal, enquanto Nicolás Gallo comandará o VAR.

📌 Árbitros confirmados para os jogos de ida das semifinais da #Libertadores! pic.twitter.com/KS7twiBiq1 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) September 20, 2019

Já para o duelo brasuca entre e , Néstor Pitana, que apitou a final da , foi o escolhido e terá Mauro Vigliano coordenando o VAR.

River Plate e Boca Juniors abrem a série da semifinal no dia 1 de outubro, no Monumental de Núñez, às 21h30 (de Brasília). No mesmo horário e no dia seguinte, o Grêmio receberá o Flamengo em Alegre.