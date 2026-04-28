Sob holofotes, Neymar vai à Argentina com o Santos pela Copa Sul-Americana e tenta mudar histórico negativo na carreira

Neymar desembarca em Buenos Aires nesta terça-feira (28) para um compromisso cercado de pressão e expectativa. O Santos encara o San Lorenzo, às 19h (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, precisando vencer para reagir no Grupo D. Para o camisa 10, a partida também ganha peso individual: restam apenas seis jogos antes da convocação final do Brasil para a Copa do Mundo de 2026, e o atacante tenta convencer Carlo Ancelotti de que merece um lugar na lista.
Neymar chega à Argentina tentando encerrar um retrospecto incômodo no país vizinho. Em oito partidas disputadas em solo argentino ao longo da carreira, o craque soma apenas uma vitória e dois gols marcados. O único triunfo aconteceu com a seleção brasileira, sobre o Equador, na Copa América de 2011 — justamente o duelo em que anotou seus dois gols no território argentino.
O cenário fica ainda mais desfavorável quando o recorte é Buenos Aires, palco do confronto desta noite. Na capital argentina, Neymar disputou três jogos e não venceu nenhum, além de nunca ter balançado as redes. O duelo no Nuevo Gasómetro surge, portanto, como oportunidade de quebrar um tabu pessoal e transformar um histórico negativo em impulso.
No Santos, o momento também exige protagonismo. A equipe soma apenas um ponto em duas rodadas na Copa Sul-Americana e ocupa a lanterna da chave. Uma derrota complicaria a situação santista no torneio continental, enquanto uma vitória recolocaria o clube na briga pela classificação às oitavas de final.
Após desfalcar o time no empate contra o Bahia pelo Brasileirão, Neymar foi relacionado e deve iniciar entre os titulares. Em meio a críticas recentes e dúvidas sobre seu rendimento, o atacante sabe que atua sob observação constante. Uma boa atuação em Buenos Aires pode colocar seu nome com força no debate da seleção brasileira e recuperar a confiança do torcedor santista, que espera por um melhor desempenho da equipe e do camisa 10 na temporada.