Sob comando de Solari, Isco atuou em 29% dos minutos jogados pelo Real Madrid

Meia causou polêmica na última semana ao recusar de usar a braçadeira de capitão em vexame do time merengue na Champions

Isco Alarcón voltou a ser protagonista negativo do Real Madrid partida contra o Rayo Vallecano, já que voltou a ficar no banco de reservas e Santiago Solari sequer pediu para o jogador se aquecer.

Isco chegou a partida em meio a uma amarga polêmica com os fãs do time merengue depois de na última quarta-feira ter recusado usar a braçadeira de capitão no duelo com o CSKA pela fase de grupos da Champions League.



(Foto: Getty Images)

A verdade é que o meia começou apenas 2 dos 11 jogos sob o comando do técnico argentino omando cinco duelos pela La Liga, dois pela Champions League e dois na Copa do Rei. Além disso, em três deles sequer entrou em campo.

Isco só jogou 294 minutos desde que Lopetegui deixou o Real, 29,6% dos confrontos dirigidos por Solari. Na verdade, apenas três jogadores dos 23 que já foram utilizados pelo atual comandante somam menos tempo em campo: Cristo Gonzalez, que jogou 7 minutos, Mariano, que teve apenas 103 por causa de uma lesão, e Federico Valverde, que atuou pouco menos de 286.