Sergio Ramos nem chegou ao PSG e já mexe com o vestiário

O jogador interessa ao time francês, mas a possível contratação do ex-Real Madrid pode dividir o vestiário

O PSG está muito ativo no início do mercado de transferências. Já anunciou Georginio Wijnaldum e está de olho em outras possibilidades. A que mais chama a atenção é a possível contratação de Sergio Ramos, zagueiro ex-Real Madrid livre no mercado. Porém, o espanhol nem chegou, sequer assinou, e seu nome já está causando alguns problemas no vestiário parisiense.

Segundo informações do RMC Sport, o defensor espanhol acertou um contrato de dois anos com o PSG. Seu irmão esteve em Paris nesta quinta-feira (1) para finalizar os detalhes do negócio. O ex-capitão do Real Madrid chegaria a capital francesa nos próximos dias para fazer exames médicos e assinar o contrato. Ele abriria, assim, um novo capítulo em sua carreira, após 15 anos de experiência com os merengues.

No entanto, como informou o Le Parisien, nem todos no vestiário do PSG acolheriam Sergio Ramos com felicidade. O jornal argumenta em particular que esta transferência "irritou alguns jogadores" do PSG. O primeiro insatisfeito não é outro senão Presnel Kimpembe. O zagueiro formado no clube, titular ao lado de Marquinhos, seria o primeiro a sentir o peso da contratação do espanhol.

Com a saída de Thiago Silva na temporada passada, Kimpembe viu a paciência ser recompensada com o status de titular indiscutível do time. A chegada de Sergio Ramos o "rebaixaria" à condição de reserva novamente, a menos que Mauricio Pochettino escale uma defesa com três zagueiros, cenário não descartado totalmente.

Outro grande problema é a política do clube. No verão europeu de 2020, o PSG dispensou Thiago Silva, alegando que o brasileiro estava muito velho e caro para uma renovação. Porém, Sergio Ramos, aos 35, vai custar ainda mais do que o ex-capitão do PSG. A postura dos dirigentes é surpreendente, sobretudo porque muitos se questionam sobre a condição física do espanhol e a sua capacidade de disputar partidas em sequência depois de uma temporada truncada por lesões.

Mesmo se for contratado de graça, a questão financeira também incomoda alguns atletas. Boatos de que o espanhol receberia 15 milhões de euros como salário, o que poderia "ameaçar o equilíbrio do vestiário", como apontou o Le Parisien.

O PSG está trabalhando em várias negociações para reforçar o time e está perto de concluir outras duas processos principais. O primeiro é a contratação de Achraf Hakimi, lateral-direito que deve ser anunciado em breve. O segundo é a possibilidade da chegada de Gianluigi Donnarumma. Livre, o goleiro italiano foi aprovado no exame médico e sua assinatura deve ser formalizada após a participação da Azzurra na Euro.