Wijnaldum no PSG: tudo sobre a contratação do ex-Liverpool

Meio-campista holandês interessava ao Barcelona, mas foi o time parisiense que fechou sua contratação; veja valores, tempo de contrato e mais

Às vésperas da estreia na Eurocopa 2020, Georgino Wijnaldum está de casa nova. O meio-campista holandês é o novo reforço do PSG. Nesta quinta-feira (10), o clube de Paris anunciou a contratação do jogador que estava no Liverpool.

Nos últimos meses, Wijnaldum teve o futuro muito especulado longe de Anfield e chegou-se a noticiar que ele estava próximo de atuar pelo Barcelona. No entanto, o PSG venceu a concorrência e firmou contrato com o jogador de 30 anos.

Assim, o PSG ganha mais uma opção para o meio de campo, setor onde já tem jogadores de qualidade como Marco Verratti, Idrissa Gueye, Leandro Paredes e Ander Herrera. Gini, como é conhecido o holandês, é o primeiro reforço parisiense para a temporada 2021/22. O clube ainda deve anunciar mais reforços para oferecer a Mbappé e Neymar um "projeto sólido".

A Goal tem todas as informações que você precisa saber sobre o mais novo reforço do PSG.

Quanto o PSG pagou por Wijnaldum?

O Paris Saint-Germain assinou com Wijnaldum de graça. O contrato do meio-campista com o Liverpool terminou ao fim da temporada 2020/21 e os Reds não chegaram a um acordo com o holandês para renovar o vínculo.

Qual o tempo de contrato de Wijnaldum no PSG?

O jogador assinou um acordo válido por três temporadas com o PSG.

A passagem de Wijnaldum no Liverpool

O holandês atuou pelos Reds nas últimas cinco temporadas e foi um dos pilares que marcou um vitorioso período do clube inglês. Sob o comando de Jürgen Klopp, Wijnaldum atuou em 237 partidas pelo time de Anfield e marcou 22 gols, além de dar 16 assistências para seus companheiros.

Foram quatro títulos no período, incluíndo a Liga dos Campeões de 2018/19 e a Premier League de 2019/20.