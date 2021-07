Hakimi, de 'enxotado' do Real Madrid a um dos laterais mais caros da história

O lateral foi negociado pela Inter de Milão com o PSG como um dos principais de sua posição, mas viveu o oposto quando atuou na Espanha

Achraf Hakimi foi anunciado como reforço do PSG nesta terça-feira (6), em um negócio de € 70 milhões, que o torna um dos laterais mais caros da história. Mas, se hoje está por cima, o morroquino sabe bem o que é ser "desprezado" no futebol, depois de ter sentido isso na pele em sua época de Real Madrid.

Apenas algumas semanas após ter ajudado a Inter de Milão a levantar o título italiano, tendo participado de 37 dos 38 jogos da campanha, Achraf Hakimi se tornou um dos laterais mais caros da história em uma transação dos nerazzurri, que vivem uma crise financeira e precisaram se desfazer de algumas peças do time campeão.

"Estou muito orgulhoso. Depois de minhas experiências na Espanha, Alemanha e Itália, o Paris Saint-Germain me oferece a oportunidade de descobrir um novo campeonato sob as cores de um dos clubes mais prestigiados do mundo", disse o jogador ao site oficial do PSG.

Mas na passagem pelo futebol espanhol, mencionada por ele, foi onde conheceu uma realidade totalmente diferente do prestígio que está experimentando hoje. Marroquino, mas nascido na Espanha, o lateral teve sua principal formação de base no Real Madrid, time que o revelou para o futebol. Por lá, no entanto, nunca foi muito valorizado, principalmente internamente.

O primeiro contrato profissional como time merengue veio em 2017 mas, apenas um ano, 17 jogos e dois gols depois, foi emprestado ao Borussia Dortmund, onde começou a crescer ainda mais no cenário mundial. Mas, mesmo depois disso, de ter o jogador mais "desenvolvido", o Real continuou não fazendo muita questão de mantê-lo no elenco.

No entanto, segundo o próprio lateral e seu empresário, nunca foi a vontade dele deixar o Real. ''Todos disseram que eu não quis lutar pelo meu lugar, mas a verdade é que sempre deixei claro que o Real Madrid é a minha casa e que gostaria de ter ficado. Fui o primeiro a pedir para ficar e ganhar o meu lugar, porque me sentia capaz disso'', disse o jogador ao El Chriniguito, do Marrocos.

Já seu empresário, Alejandro Camano, foi ainda mais direto ao colocar a "culpa" da saída de seu cliente em Zinedine Zidane, então técnico do time merengue. "Zidane é a razão pela qual ele foi para a Inter. Ele que deve explicar por que Hakimi foi negociado. Acredito que a volta não seja adequada, dada a presença de Carvajal no time. Creio que seu futuro será brilhante após dar este passo", disse ao Al Mountakhab.

E o próprio jogador, ao conquistar o Scudetto, deu mais um exemplo desta relação turbulenta com Zidane, afirmando que não recebeu parabéns do ex-treinador ao levantar o título. "nem Zidane nem Florentino", disse ao El Chriniguito

Com isso, Hakimi acabou ficando sem espaço no Real e acabou sendo negociado com a Inter de Milão, por € 45 milhões. No clube italiano, virou uma das principais peças do elenco, tendo perdido apenas um dos 38 jogos na campanha do título. Além disso, ainda marcou sete gols e deu 10 assistências neste período, se firmando como um dos principais jogadores da posição.

Agora, por conta de uma crise financeira vivida pela Inter, Hakimi acabou entrando no barco dos jogadores negociados, protagonizando uma transação significativa para o PSG, que terá o marroquino em seu elenco a partir da temporada 2021-22.