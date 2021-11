Sergio Aguero e aposentadoria forçada: entenda a situação do atacante do Barcelona

Sergio Kun Aguero, atacante de 33 anos que atua pelo Barcelona, anunciará o fim de sua carreira. A decisão vem após um episódio de arritmia cardíaca, que foi diagnosticada neste mês.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Lenda no Manchester City, o argentino se transferiu para o Barcelona em maio deste ano, mas teve pouco tempo em campo até aqui. Foram só cinco partidas disputadas, com um gol marcado pelo clube espanhol.

No último dia 1 de novembro, no duelo contra o Alavés, Aguero sentiu um desconforto no peito e teve que ser substituído já no fim do primeiro tempo. Exames revelaram uma arritmia cardíaca, que tirou o atacante de ação desde então.

Mais artigos abaixo

O Barcelona ainda não comentou a decisão nem oficializou a aposentadoria do craque, que deve ser revelada nos próximos dias. Em sua última declaração, o Barça revelou que ainda aguardava exames mais detalhados.

Cinco vezes campeão da Premier League com o City, Aguero é o maior artilheiro estrangeiro do inglês, com 184 gols marcados. No total são 260 bolas na rede, que também o colocam como o maior matador da história do Manchester City.