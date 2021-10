O que aconteceu com Aguero?

Argentino foi substituído no empate entre Barcelona e Alavés, e encaminhado a um hospital, onde teria sido diagnosticado com arritma cardíaca

Levado ao hospital no sábado (30) após ser substituído aos 40 minutos do primeiro tempo no empate entre Barcelona e Alavés, no Camp Nou, o atacante Sergio Aguero foi diagnosticado com uma arritmia cardíca, de acordo com a imprensa espanhola.

O jornal Sport, e a agência EFE noticiaram que situação foi identificada após o argentino realizar exames. O Barcelona, por outro lado, não publicou maiores informações sobre o jogador neste domingo (31).

Momentos após o fim do jogo, o Barça divulgou uma nota explicando que Aguero havia sofrido um mal-estar torácico e que havia sido encaminhado a um hospital para ser avaliado.

Kun Agüero ha referido un episodio de malestar torácico y ha sido trasladado al hospital para realizarse un estudio cardiológico.



Gerard Piqué tiene una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha. Pendiente de más pruebas para saber el alcance exacto de esta sobrecarga. pic.twitter.com/ntgzTTPcC8 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 30, 2021

Já de acordo com a rádio COPE, o atacante, que teria sofrido um episódio semelhante aos 12 anos de idade, passa bem no momento e conta com o apoio da família.

Aguero fazia apenas o seu quinto jogo pelo Barça, quando se sentiu mal após uma disputa de bola aérea com Laguardia, pediu atendimento médico e acabou sendo substituído por Philippe Coutinho. Agora, o argentino é provavelmente mais um desfalque do clube para o duelo do meio da semana contra o Dínamo, em Kiev, pela quarta rodada do grupo E da Champions League.