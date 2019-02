Será que volta? “Não falo com Messi há tempos”, diz Scaloni

O treinador da seleção argentina só vai fazer contato com o craque na hora certa

Técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni admitiu que já faz um tempo desde a sua última conversa com Messi. O craque do Barcelona fez a sua última exibição com a camisa albiceleste na Copa do Mundo de 2018 e após a eliminação nas oitavas de final para a França optou por fazer uma pausa dos compromissos pelo seu país.

Segundo apurado pela Goal, Messi estará de volta à seleção argentina em 2019, ano de Copa América sediada no Brasil. A Albiceleste tem amistosos marcados para o mês de março, contra Venezuela e Marrocos, mas a presença do camisa 10 ainda é dúvida.

“Eu não falo com Messi há tempos”, afirmou Scaloni, que falou do próximo compromisso do meia-atacante pelo Barcelona. “Ele tem um jogo nos próximos dias e vamos ver se ele vai conseguir jogar”.

Messi não joga pela Argentina desde a eliminação no Mundial da Rússia (Foto: Getty Images)

Lionel Messi sentiu um problema na coxa nos minutos finais do empate em 2 a 2 com o Valencia e era dúvida para o Clásico contra o Real Madrid, nesta quarta-feira (06), pela semifinal da Copa do Rei. No entanto, foi relacionado para o duelo marcado para às 18h no Camp Nou.