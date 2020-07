Semifinais do Campeonato Paulista: datas, horários, sedes e onde assistir o mata-mata do Estadual

As quartas de final já começaram com "zebra": o Mirassol levou a melhor sobre o São Paulo e é o primeiro classificado

Depois de uma fase de classificação marcada pela interrupção e retorno das atividades por causa da pandemia da Covid-19, a fase eliminatória do de 2020 já começou.

Junto dos quatro gigantes do estado ( , , e ), Red Bull , , Santo André e também conseguiram se colocar entre os oito melhores. Agora é a hora de decidir os quatro que avançam para as semifinai: e já houve zebra! O Mirassol levou a melhor sobre o São Paulo, venceu por 3 a 2 e é o primeiro semifinalista confirmado.

QUEM VENCEU NAS QUARTAS DE FINAL

No duelo que abriu as quartas de final, o São Paulo - tido por muitos como o grande favorito - perdeu por 3 a 2 para o Mirassol - que segue para a semifinal.

Palmeiras x Santo André se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30.

Na quinta-feira (30), o Santos enfrenta a Ponte Preta às 21h30 (de Brasília) enquanto Red Bull Bragantino e Corinthians duelam horas antes (às 19h).

QUAIS SERÃO OS JOGOS DAS SEMIFINAIS?

De acordo com o chaveamento, o time de melhor campanha na fase classificatória enfrenta o que teve a pior campanha no mesmo período de um lado; e o de segunda melhor campanha enfrenta o de terceira no outro.

Dentre os oito classificados ao mata-mata, tiveram as melhores campanhas na fase classificatória as seguintes equipes respectivamente: Red Bull Bragantino, Palmeiras, São Paulo, Santo André, Mirassol, Corinthians e Ponte Preta.

QUANDO SERÃO AS PARTIDAS?

Até o momento, a Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não confirmou as datas das semifinais do estadual. A expectativa é que os duelos sejam realizados no domingo (02).