Qual jogo da Libertadores o SBT vai passar nessa semana?

A fase de grupos da Copa Libertadores segue com a disputa a todo vapor! E, como é de costume, o torcedor poderá acompanhar os principais jogos da rodada no SBT, na TV aberta.

A emissora de Silvio Santos se preparou para fazer uma mega cobertura do torneio nesta temporada, com um time completo de narradores, comentaristas e repórteres. Nesta rodada, aliás, a emissora transmitirá o clássico mineiro entre América e Atlético e o jogo do Palmeiras contra o Independiente Petrolero.

A fase de grupos da Copa Libertadores da América começa nesta terça-feira (5), e o SBT vai transmitir 12 jogos desta etapa do torneio continental.

Abaixo, a GOAL te mostra tudo sobre a Copa Libertadores no SBT.

Qual o próximo jogo que o SBT irá transmitir da Copa Libertadores?

Pedro Souza / Atlético

Nesta terça-feira (3), pela 4ª rodada da competição, as partidas exibidas são: Independiente Petrolero x Palmeiras, no Estádio Olímpico Pátria, em Sucre, na Bolívia. Transmissão: para todo o Brasil, com exceção dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, além do site do SBT Sports.

E América-MG x Atlético-MG, no Independência, em Belo Horizonte, ambos às 21h30. Transmissão: para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O duelo também será transmitido no site do SBT Sports para todo o Brasil.

Quantos jogos da Copa Libertadores o SBT está exibindo?

Rodrigo Coca / Agência Corinthians

A Copa Libertadores foi a grande novidade na programação do SBT, ainda em 2020. Com a rescisão do contrato da Conmebol com a Globo, o SBT fechou um contrato até a temporada de 2022 da Libertadores. No acordo estão inclusas as partidas das 21h30, que em geral são os principais confrontos de cada rodada da competição.

Quais jogos o SBT já exibiu na Copa Libertadores?

Gilvan de Souza/Flamengo

Rodada 1 - Terça-feira (5), às 21h30 (de Brasília):

Always Ready-BOL 2 x 0 Corinthians

Sporting Cristal-PER 0 x 2 Flamengo

Rodada 2 - Terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília):

Palmeiras 8 x 1 Independiente Petrolero-BOL

Flamengo 3 x 1 Talleres-ARG

Rodada 3 -Terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília):

Corinthians 2 x 0 Boca Juniors-ARG

Independiente Del Valle-EQU 1 x 1 Atlético-MG

Qual o número do SBT nas operadoras de TV?

Cesar Greco/Palmeiras

SKY

• Canal digital: 09

• Canal HD: 409

NET

• Canal digital: 17

• Canal HD: 509

VIVO

• Canal digital: 222

OI

• Canal digital: 11

Claro TV

• Canal digital: 23

Algar TV

• Canal digital: 701

TV Alphaville

• Canal digital: 316

Quem são os narradores e comentaristas do SBT?

Getty/Goal

Para os jogos da Copa Libertadores, transmitida pela emissora, e da Champions League, o SBT formou um time de peso para transmitir os duelos.

Narradores como Téo José e Luiz Alano fazem parte da equipe, além de Silva Júnior, que passou a ser escalado em transmissões da Libertadores. Além disso, a equipe é composta por Mauro Beting, Mauro Cezar Pereira e o ex-jogador Edmílson, como comentaristas das partidas.