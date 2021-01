Do que o Palmeiras precisa para chegar à final da Libertadores 2020?

O Alviverde bateu o River Plate por 3 a 0 na ida das semifinais e volta para casa com uma vantagem enorme

O não tomou conhecimento do no jogo de ida válido pelas semifinais da Libertadores 2020, na . Depois de enfrentar certa dificuldade nos minutos iniciais, o Alviverde conseguiu dominar a partida e venceu por 3 a 0. O resultado deixa a equipe treinada por Abel Ferreira em excelente posição para chegar á finalíssima, que será disputada no Maracanã.

O Palmeiras avança para a decisão caso vença, obviamente, ou consiga segurar um empate no próximo dia 12, no Allianz Parque. O cenário pintado no jogo de ida foi tão positivo que os alviverdes podem até serem derrotados que seguem em frente.

Ao contrário do que acontece na Copa do , a Libertadores da América ainda conta com o critério do “gol qualificado” – o já conhecido critério que dá um peso maior aos gols marcados fora de casa. Desta forma, o Palmeiras pode até mesmo ser goleado por 4 a 1 no jogo da volta que avança para a finalíssima no Maracanã. Qualquer derrota por três gols de diferença, se o Alviverde marcar gols, serve ao time de Abel: 5 a 2, 6 a 3 e assim por diante.

Revezes por 1 a 0 ou 2 a 0 servem ao Palmeiras. Em caso de 3 a 0 favorável ao River Plate, a definição acontecerá através da disputa de pênaltis.