Semifinais da Copinha 2022: classificados, confrontos, datas e mais

Agora é valendo uma vaga na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022. A competição, que começou com 128 equipes, entrará nos jogos decisivos da semifinal.

Esta edição da Copinha está marcada pela revelação de grandes promessas do futebol brasileiro, que já despertam interesses dos gigantes europeus.

Duas equipes já estão classificadas para a semifinal, enquanto outras quatro disputam os jogos das quartas de final. Dessa forma, a grande final da Copinha está marcada para acontecer no dia 25 de janeiro, data do aniversário de São Paulo, mas ainda sem um local definido.

A GOAL te mostra os detalhes da semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Quem está na semifinal da Copinha 2022 e como cada time se classificou?

Santos

Até o momento, o Santos não sabe o que é perder na competição. Em sete jogos, a equipe venceu cinco duelos e empatou outros dois no mata-mata, passando na disputa de pênaltis.

Nas quartas de final, em um duelo muito disputado, o Peixe chegou abrir 2 a 0 no placar contra o Mirassol, mas a equipe do interior paulista conseguiu alcançar o empate na partida. Nas penalidades, o Mirassol desperdiçou três cobranças de quatro disputadas e, dessa forma, o Santos se classificou para a semifinal da Copinha 2022.

América-MG

O América-MG, que avançou em segundo lugar do Grupo 11, com cinco pontos, é um dos times classificados nesta semifinal. A equipe mineira bateu o Athletico-PR, Falcon, Novorizontino e, agora, o Botafogo nas quartas de final.

Ainda no duelo com o Fogão, a equipe conquistou uma vitória por 1 a 0, com o gol de Adyson no primeiro tempo. O time carioca até tentar levar o duelo para as penalidades, mas não conseguiu o empate.

Quais são os duelos da semifinal da Copinha 2022?

O primeiro duelo da semifinal já está definido, com dia, horário e lugar determinado. Os outros dois classificados serão conhecidos depois do duelo entre Palmeiras x Oeste e Cruzeiro x São Paulo, que acontece nesta quarta-feira. Veja:

Sexta-feira, 21 de janeiro de 2022: Santos x América-MG, às 20h (de Brasília) - Estádio Municipal Anacleto Campanella

Onde assistir aos jogos da semifinal da Copinha 2022?

Os dois confrontos da semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 serão transmitidos pelo SporTV, na TV fechada.

A emissora do Grupo Globo possui um acordo para transmitir os principais jogos da competição desde a fase de grupos, que começou com 128 equipes.

