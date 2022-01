Santos sub-20 na Copinha 2022: próximo jogo, classificação e mais da campanha

Tricampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Santos está na corrida pelo quarto título da competição após um 2021 abaixo do esperado.

Ainda assim, a equipe paulista segue como um dos favoritos ao título da competição e, com dois jogos na fase de grupos, já garantiu uma vaga no mata-mata da Copinha.

Pelo Grupo 8, o Peixe estreou com vitória por 2 a 1 contra o Operário-PR, com dois gols de Rwan Seco. No segundo duelo a equipe bateu o Rondoniense por 3 a 0, com gols de Rwan Seco e Weslley Patati, restando apenas o jogo contra a Ferroviária para definir as posições do grupo.

Qual o próximo jogo dos Meninos da Vila? Qual a classificação? Veja abaixo detalhes do Santos sub-20, que disputa a Copinha de 2022.

Qual o próximo confronto do Santos-sub-20 pela Copinha 2022?

Após duas rodadas disputadas, e com a classificação para o mata-mata garantida, o Santos terá apenas mais uma partida na fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A equipe enfrenta a Ferroviária no próximo domingo (9), em Araraquara, às 19h (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo 8 da Copinha.

Qual a classificação do Santos sub-20 na Copinha 2022?

POS. TIME PTS V E D GP GC SG 1º Santos 6 2 0 0 5 1 4 2º Ferroviária 6 2 0 0 3 0 3 3º Operário-PR 0 0 0 2 1 4 -3 4º Rondoniense 0 0 0 2 0 4 -4

Como o Santos sub-20 chegou para a Copinha 2022?

Ainda por conta da pandemia de Covid-19, o Santos não apresentou bons durante a temporada de 2021. Isto porque, o time terminou na 18ª posição do Campeonato Brasileiro sub-20 sem se classificar para o mata-mata, com três vitórias, quatro empates e 12 derrotas.

Em busca do quarto título, a equipe apresenta alguns destaques no ataque, como Rwan Seco, que é o camisa 10 e um dos artilheiros do time, com 16 gols.

Por outro lado, a defesa também merece destaque, com Jair Paula avaliado com uma das promessas na zaga da equipe e uma multa de 70 mlhões de euros.

A equipe de Elder Campos, realizou bons jogos de preparação para Copinha, com a equipe goleando o São José por 6 a 2, e o Guarulhos por 4 a 1, respectivamente.

Agora, os Meninos da Vila vão em busca do quarto título da competição, já que a última conquista foi em 2014 ao derrotar o Corinthians por 2 a 1.