São Paulo sub-20 na Copinha 2022: próximo jogo, classificação e mais da campanha

Campeão de quatro edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Tricolor paulista chega para a Copinha 2022 como um grande candidato ao título em busca da quinta taça na história.

Conquistadas em 1993, 2000, 2010 e 2019, as Copinhas em que participou o São Paulo ajudaram na revelação de muitos atletas, como Lucas, do Tottenham, Casemiro, do Real Madrid, e Rodrigo Caio, do Flamengo, todos participantes da conquista do terceiro título do Tricolor.

Veja abaixo os próximos duelos, classificação e mais do São Paulo sub-20 participante da Copinha de 2022.

Qual o próximo confronto do São Paulo sub-20 pela Copinha 2022?

A garotada de Cotia se prepara para iniciar nesta quarta (05) sua Copa São Paulo, jogando às 19h30 (de Brasília) contra o CSE, de Alagoas.

O último jogo disputado pelo sub-20 do São Paulo aconteceu em 28 de novembro de 2021, pela final do Brasileirão sub-20, no empate com o Inter em 1 a 1 no jogo de volta, dando a vitória ao elenco colorado pelo agregado de 3 a 1.

Qual a classificação do São Paulo sub-20 na Copinha 2022?

Como ainda não houveram duelos disputados válidos pelo Grupo 21, nenhum dos times somou pontos e mantém a mesma classificação.

Como vem o São Paulo sub-20 para a Copinha 2022?

Sem Copinha em 2021, devido à Covid-19, a edição de 2022 chega levando expectativa aos atletas do sub-20 tricolores, que correm em busca do pentacampeonato.

O atacante Vitinho, um dos mais velhos no atual elenco do São Paulo, comenta sobre as expectativas para a chegada do Tricolor na Copinha 2022: "Temos um time muito novo e isso é algo que precisamos ficar mais atentos. Eu acredito que possa ajudar, com a minha experiência, mas apesar da idade, acredito que vamos brigar pelo título”, relata o campeão da edição 2019, em nota do portal oficial do clube paulista.

Além do atacante, nomes como Pedrinho e João Adriano, meias, Beraldo, zagueiro, e Juan, atacante, por exemplo, são alguns dos destaques deste elenco do São Paulo.

Aparecendo como um dos favoritos graças ao vice-campeonato Brasileiro do ano passado, o Tricolor tem ótimas peças que podem vir a subir ao profissional com o tempo.