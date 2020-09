Sem saudades do ex, Santos reencontra Sampaoli e bate o Atlético-MG

Peixe recebeu o time de seu ex-técnico e venceu o duelo tenso na Vila Belmiro

Na noite dessa quarta-feira (09), o conseguiu uma importante vitória no Brasileirão. O time da Vila Belmiro recebeu o Atlético Mineiro, treinado por Jorge Sampaoli, e venceu por 3 a 1, em partida marcada pela expulsão do goleiro do ainda na primeira etapa, que mudou os rumos da partida. Em um dia que a famosa "lei do ex" poderia se concretizar mais uma vez, o soube segurar seus ânimos e saiu vitorioso diante de um incansável time mineiro.

A decisão de Sampaoli de deixar o Santos no fim de 2019 deixou os torcedores alvinegros bastante chateados, já que o técnico argentino chegou ao no ano passado, pegou um time do Santos que era bastante desvalorizado e fez uma campanha acima das expectativas. A interação de Sampaoli com o clube, com o time, com os torcedores e com a própria cidade santista parecia algo único.

Com o anúncio da saída, Sampaoli parece ter deixado um vazio para os santistas, que viram o seu sucessor, Jesualdo Ferreira fazer um trabalho muito diferente daquele que o argentino produziu.

Já com mais moral e respeito no país, e em um clube que mais condições financeiras para investir em um time com mais qualidade, Sampaoli voltou a Santos e chegou como favorito na sua antiga casa.

Porém, a expulsão do goleiro Rafael, aos 16 minutos de jogo, mudou todo o cenário. Até então, o Galo era superior e chegava muitas vezes com perigo ao ataque. Com um homem a mais, o Santos equilibrou a partida e passou a dominar as ações, mas o Atlético ainda era perigoso.

Arthur Gomes abriu o placar para o Peixe, aos 22 minutos. Sampaoli não se intimidou com o cenário desfavorável e fez seu time jogar. Cerca de 13 minutos depois, o time de Minas Gerais chegou ao empate com gol de Alan Franco.

Ainda na primeira etapa, Marinho foi às redes e deixou o Santos em vantagem. O mesmo Marinho daria números finais ao jogo com um gol de pênalti já nos acréscimos do duelo.

Eu não sei vocês, mas essa noite eu #VouFestejar. 😁 pic.twitter.com/J75Ekjfppv — Santos Futebol Clube (@SantosFC) September 10, 2020

Deve-se reconhecer o mérito de Cuca, que soube trabalhar bem a superioridade numérica e fez com que o Santos, mesmo tecnicamente inferior, fizesse um jogo com intensidade, velocidade e força.

Essa partida tem um valor simbólico grande. É quase como que uma autoafirmação de que "estou bem sem você". Nessa separação, os dois elementos do antigo casamento parecem estar conseguindo viver as próprias vidas - cada um à sua maneira.

Mas o mais importante é que finalmente o Santos parece poder dizer, sem medo, que já superou o seu ex.