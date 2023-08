Sem proposta para deixar Grêmio, Bitello vive imbróglio na carreira

Meia-atacante está em litígio com o agente, que tem a exclusividade em venda do atleta; até o momento, único interessado é da Rússia

Principal promessa do Grêmio, João Paulo Bitello vive um imbróglio na carreira, como soube a GOAL. Em litígio com o agente Marcelo Karan, o meia-atacante de 23 anos foi procurado por ao menos dois empresários diferentes com promessas de propostas do exterior. Até o momento, não foi enviada uma oferta oficial ao clube gaúcho, que concedeu carta de exclusividade ao representante oficial do atleta.

Bitello tem contrato de representação com Marcelo Karan, mas não conversa com o agente, que foi procurado por um clube da Rússia para conversar sobre o futuro do jogador — o Spartak Moscou é quem demonstrou interesse na aquisição do atleta.

Arsenal, da Inglaterra, e Monaco, que disputa a Liga Francesa, não enviaram proposta formal, conforme divulgado recentemente. O jogador não tem nem uma oferta sequer para deixar o Grêmio neste momento — as janelas de transferências do futebol europeu, contudo, se encerram no fim de agosto.

Bitello tem contrato com o Tricolor gaúcho até 31 de dezembro de 2025. O meia-atacante renovou o vínculo em maio do ano passado, ainda com a carreira sob a gestão de Marcelo Karan. Ele é tratado como a principal promessa do elenco comandado por Renato Portaluppi.

Em 2023, o meia-atacante disputou 38 partidas pelo Grêmio, somando 3.195 minutos em campo. No período, marcou sete gols e deu quatro assistências para os companheiros. Ele tem mostrado bom entrosamento com o centroavante Luis Suárez, protagonista do elenco gremista.