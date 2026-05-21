Sem nenhum arrependimento após a transferência: “Este clube é melhor do que o Ajax neste momento”

Lyfe Oldenstam não se arrepende de ter trocado o Ajax pelo Como. É o que afirma o lateral de 19 anos em entrevista ao ELF Voetbal.

O Como contratou Oldenstam no verão passado, sem custos de transferência, vindo do Ajax. O jogador destro ainda não estreou, mas já teve a oportunidade de treinar várias vezes com o time principal do técnico Cesc Fàbregas.

Oldenstam continua acreditando que tomou a decisão certa. “Acho que o Como é melhor do que o Ajax neste momento. O Ajax tem muito a aprender com o Como na área da defesa e também no jogo de posições. E a Série A é uma competição mais difícil do que a Eredivisie.”

O próprio Oldenstam também já aprendeu muito. “Percebi logo como levam a defesa a sério na Itália. Com muita atenção aos detalhes. Os zagueiros costumam treinar separados dos meio-campistas e atacantes. Treina-se muito mais sem a bola.”

“Além disso, o foco está na força, então passo muito tempo na academia. Isso está começando a dar frutos e também é necessário, pois aqui jogo contra jogadores mais altos do que no Ajax”, disse Oldenstam.

Oldenstam jogou na base do Ajax entre 2020 e 2025. O clube de Amsterdã o contratou do PEC Zwolle.

O zagueiro nascido em Lelystad não é o único holandês em Como. No time principal, está o ponta Jayden Addai.