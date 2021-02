Sem Arão, Gustavo Henrique vive “agora ou nunca” para convencer torcida do Flamengo

Tão criticado na temporada 2020, camisa 2 deve ganhar nova chance de provar seu valor na decisão contra o Internacional

A temporada 2020 de Gustavo Henrique foi uma verdadeira montanha russa, com altos e baixos repletos de críticas da torcida, alguns elogios, sequências como titular e várias partidas amargando o banco de reserva. No momento mais decisivo do Campeonato Brasileiro, o zagueiro ganhará uma nova chance de deixar as más atuações para trás e se firmar na defesa rubro-negra.

Com a lesão de Willian Arão, volante improvisado na zaga do Flamengo, Rogério Ceni deve recorrer ao camisa 2 para atuar ao lado de Rodrigo Caio na "final" do Brasileirão contra o Internacional, neste domingo (21), às 16h (de Brasília), no Maracanã.

A chance para Gustavo Henrique é vista como um "agora ou nunca", como um "ou vai ou racha". Contratado no início de 2020 para substituir o espanhol Pablo Marí, o zagueiro ex-Santos começou o ano com moral, sendo titular em dez dos 12 jogos do Flamengo antes da pandemia de Covid-19, ainda sob o comando de Jorge Jesus.

Após o retorno das competições, o zagueiro foi preterido por Léo Pereira e começou a amargar jogos no banco de reservas. Quando entrava em campo, não correspondia às expectativas e voltou a ser opção como reserva. O fim da passagem do Domènec Torrent e o início do trabalho de Rogério Ceni foram marcados por erros individuais e falhas que comprometeram a confiança do torcedor.

No entanto, Gustavo Henrique conseguiu se recuperar e voltar a atuar em um nível satisfatório. Desde 18 de janeiro, o defensor atuou em todas as oito partidas do Rubro-Negro, seis como titular. Cresceu de produção ganhando 73% dos duelos aéreos disputados, fazendo 11 interceptações e sofrendo apenas quatro dribles nesta sequência de partidas.

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

O zagueiro também ajudou o Flamengo no ataque, com um gol marcado diante o Athletico-PR, fora de casa, e com um pênalti sofrido na partida contra o Red Bull Bragantino - convertido por Gabigol no empate por 1 a 1 em Bragança Paulista.

Gustavo Henrique terá a chance de superar de vez os erros contra Internacional e São Paulo no primeiro turno do Brasileirão e contra o Racing na Libertadores. Vitória do Flamengo contra o Colorado coloca o time carioca na liderança do campeonato nacional. Com um empate, o Rubro-negro ainda terá chances de títulos na última rodada. Em caso de derrota, o Inter comemora o título no Maracanã.

Tudo sobre o desempenho do zagueiro e da decisão entre Flamengo e Internacional você acompanha aqui na Goal neste domingo (21).