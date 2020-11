Gustavo Henrique e a 'saudade' de Pablo Marí: zaga do Flamengo ainda deve 'patamar' esperado

Falhas individuais do sistema defensivo têm comprometido os jogos do Flamengo em 2020 e acendem o alerta na Gávea

Na tarde deste domingo (1), o Flamego sofreu uma dura derrota para o . O time paulista aplicou 4 a 1 sobre o Rubro-Negro, em pleno Maracanã, e contou com atuação decisiva de Tiago Volpi e uma má performance do zagueiro Gustavo Henrique. Com Rodrigo Caio lesionado, e Léo Pereira também bastante criticado, o Fla vê sua temporada ameaçada por conta de seu sistema defensivo. Não à toa, a torcida flamenguista expressou saudade de Pablo Marí, defensor da vitoriosa campanha de 2019.

Na partida desse domingo, Gustavo Henrique desviou mal uma bola, que sobrou no pé de Brenner, e selou a virada do Tricolor ainda na primeira etapa. No segundo tempo, o mesmo defensor cometeu um pênalti em Bruno Alves, que foi convertido por Reinaldo. Ao final do duelo, o jovem zagueiro Natan não conseguiu cortar uma bola lançada por Volpi e deixou Luciano em condições de fazer o quarto gol da equipe paulista.

Desde a saída de Pablo Marí, o torcedor flamenguista vê tanto Jorge Jesus, quanto Domènec Torrent em constantes tentativas de encontrar uma dupla de zaga ideal para Rodrigo Caio. Gustavo Henrique e Léo Pereira foram contratações feitas pelo clube carioca em 2020, mas nenhum dos dois passam a segurança que um time ofensivo como é o demanda.

Com a pandemia e o surto de Covid-19 no elenco do Fla, jovens foram usados e corresponderam, como é o caso de Natan, que dentro das possibilidades de seus 19 anos vem fazendo boas partidas. Ainda assim, o time da Gávea vem sofrendo com um sistema defensivo instável.

Além das falhas do jogo contra o São Paulo, outro exemplo notório foi o jogo contra o . Gustavo Henrique e o experiente Mauricio Isla falharam e praticamente 'entregaram' dois gols ao , que renderam um empate para o time de Torrent.

Questionado a respeito da fragilidade de seu sistema defensivo e a ausência de Rodrigo Caio, Dome lembrou que foi o mesmo sistema de defesa que atuou na goleada sobre o Corinthians, por 5 a 1, em Itaquera.

"É a mesma defesa que jogou contra o . Rodrigo Caio faz quatro ou cinco jogos que não joga. Hoje, erros individuais, na defesa e no ataque. (...) Para mim não se faz justiça falar da defesa quando são erros individuais. Quando o adversário cria muitas chances, você não defende bem. Hoje foi diferente. Foram erros individuais. É o mesmo time que vinha jogando bem, como contra o Corinthians", declarou o treinador catalão em entrevista coletiva ao final da partida.

E, de fato, a linha de quatro atletas da defesa, além do goleiro Hugo 'Neneca', foi exatamente igual. Porém, em situações bastante diferentes, contra propostas de jogo totalmente opostas.

Após tomar o quarto gol, Torrent tirou o jovem Natan, que saiu claramente consternado. Longe de ser o antagonista do jogo, o jovem abaixou a cabeça e deixou o campo para a entrada de Léo Pereira, formando a 'dupla dos cornetados' pela torcida rubro-negra.

Caso queira ambicionar títulos em 2020, o Flamengo precisará ajustar seu sistema defensivo, mesmo que não conte com mudanças de peças. Dos sete primeiros colocados do Brasileirão, a defesa do Flamengo é a mais vazada entre eles e os 25 gols sofridos em 19 jogos disputados acendem o alerta para Torrent e seus comandados para o segundo turno que começará já no próximo domingo (8), contra o Atlético Mineiro, de Sampaoli, no Mineirão.