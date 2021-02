Flamengo sem Willian Arão: o impacto do desfalque no Brasileirão

O volante/zagueiro quebrou um dedo no pé direito e pode não enfrentar o Internacional dentro do Maracanã

Willian Arão é dúvida (uma das tantas) para o duelo contra o Internacional, domingo (21), pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Uma verdadeira final a ser realizada no Maracanã: se os gaúchos vencerem, se garantem como campeão; se o Rubro-Negro levar a melhor, vira líder do torneio e encosta a mão na taça. E a possibilidade de não contar com um de seus principais jogadores preocupa os flamenguistas.

Arão quebrou o dedo do pé em acidente doméstico, e está no hospital. O departamento médico do Flamengo ainda vai fazer uma reavaliação e sua presença ainda não está descartada para a decisão de domingo.

Recentemente colocado na zaga do time treinado por Rogério Ceni, o que acabou dando um equilíbrio maior à equipe – especialmente no início da construção de jogadas do Flamengo – Arão vive mais um grande momento com a camisa do Fla. Foi dele, por exemplo, o gol que abriu caminho na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, na rodada anterior.

E caso não consiga estar presente contra o Inter, os números mostram uma queda de desempenho do Flamengo nos jogos deste Brasileirão em que não conta com o volante/zagueiro.

Willian Arão disputou 32 jogos, dos quais venceu 18, perdeu sete e empatou também sete. Sem ele, foram quatro partidas com duas vitórias, um empate e uma derrota. Ou seja, a porcentagem de vitória cai de 56.2% com Arão para 50% sem o jogador.

Segundo números da Opta Sports, a queda tanto no desempenho do ataque quanto da defesa ajudam a explicar esta queda. Com Arão o Flamengo até faz mais gols em média, mas finaliza menos e sofre tanto mais gols quanto chutes a gol.

Ou seja: o volume ofensivo, ainda que mais certeiro, diminui enquanto a principal dor de cabeça fica na proteção à defesa. A esperança dos rubro-negros é de que o meio-campista consiga se recuperar a tempo para enfrentar o Inter, ainda que o elenco treinado por Rogério Ceni siga com várias outras opções decisivas para gerar otimismo entre os rubro-negros.

Confira, abaixo, os números do Flamengo com e sem Arão neste Brasileirão.