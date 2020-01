Gabigol ajudou Flamengo a contratar Gustavo Henrique antes de definir futuro

Os dois eram companheiros no Santos e podem repetir parceria, agora no Flamengo

Ao ser apresentado pelo , o zagueiro Gustavo Henrique apontou Gabigol como peça fundamental para sua ida ao clube carioca.

Ex-companheiro de Gabriel, no , o reforço flamenguista falou da conversa que teve com o atacante antes de fechar com o : “ Gabigol me disse que eu poderia vir de olhos fechados. Já cobrei ele dizendo que tem que ficar para conquistarmos títulos. Ele deve ficar. Vou torcer muito. Cada um faz o melhor para a carreira. Vou torcer para que fique”, disse. “Quando recebi a proposta, fiquei muito animado e honrado. O Flamengo é uma grande potência”, completou ele

O zagueiro assinou um contrato de quatro temporadas com o Flamengo, após 13 anos no Santos. Segundo o vice-presidente de futebol flamenguista, Marcos Braz, disse que Gustavo Henrique vinha sendo monitorado pelo clube carioca há algum tempo e que já tinha tido contato com o Santos sobre as chances de negociação.

Gustavo Henrique é um dos cinco reforços do Flamengo para 2020, além dele Michael (ex-Goiás), Pedro Rocha (ex-Cruzeiro), Thiago Maia (ex-Lille da França) e Pedro, da , que está muito próximo de fechar com o clube carioca.

Mais artigos abaixo

A concorrência com Rodrigo Caio e Pablo Marí na zaga não preocupa o ex-santista, “Respeito a história deles. No dia a dia, vou tentar fazer o meu melhor para ganhar a confiança do Mister também. Acompanhei muito os jogos. A zaga é reforçada. Vai ser uma disputa muito boa. Me dou bem com todo mundo. Venho para ajudar”.

Sobre a comparação entre Jorge Sampaoli, seu ex-técnico, e Jorge Jesus, ele ressaltou que ambos têm a mesma ideia de jogo, com linhas altas, típicas do futebol moderno. “Acho que é um estilo de jogo parecido. Não à toa os times ficaram nas primeiras posições do Brasileiro”.