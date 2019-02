Seleção da Semana FIFA 19: Ronaldo, Higuaín e Agüero lideram em rodada cheia de gols

Astros da Juventus, Manchester City e Chelsea estão no ranking desta semana

Os goleadores lideram a Equipe da Semana da FUT.

Os argentinos Sergio Aguero e Gonzalo Higuain e o português Cristiano Ronaldo marcaram sete gols entre eles por seus clubes.

Aguero fez um hat-trick na vitória do Manchester City na Premier League sobre o Arsenal, e Higuain marcou dois pelo Chelsea na goleada de 5 a 0 contra o Huddersfield.

Já Cristiano não conseguiu fazer sua equipe vencer, mas contribuiu com dois gols pela Juventus no confronto contra o Parma pela Serie A, empatado em 3 a 3.

Também representando o Campeonato Italiano estão o goleiro Gianluigi Donnaruma, do AC Milan, e o defensor do Napoli, Kalidou Kouliabaly, enquanto Willi Orban, do RB Leipzi,g e Julian Brandt do Bayer Leverkusen representam a Bundesliga.

Há dois jogadores do Superlig da Turquia: Edin Visca do Istanbul Basaksehir e Shinji Kagawa, emprestado ao Beskitas pelo Borussia Dortmund.

Bem Chilwell, do Leicester, é outro representante da Premier League, enquanto Cesc Fábregas faz uma singela representação da Ligue 1 com o Monaco.

Veja todo o elenco abaixo...

TIME TITULAR

GOL - Gianluigi Donnaruma - AC Milan

ZAG - Willi Orban - RB Leipzig

ZAG - Kalidou Koulibaly - Napoli

ME - Ben Chilwell - Leicester

MC - Cesc Fabregas - Monaco

MC - Julian Brandt - Bayer Leverkusen

MD - Edin Visca - İstanbul Basaksehir

MAC - Shinji Kagawa - Besiktas

ATA - Sergio Aguero - Manchester City

ATA - Gonzalo Higuain - Chelsea

ATA - Cristiano Ronaldo - Juventus

BANCO

GOL - Martin Campana - Independiente

LD - Ruben Pena - Eibar

MAC - Kostas Fourtounis - Olympiacos

PE - Gervinho - Parma

ATA - Josh King - Bournemouth

ATA - Alfreo Finnbogason - FC Augsburg

ATA - Luuk De Jong - PSV Eindhoven

RESERVAS

ME - Mislav Orsic - Dinamo Zagreb

MAC - Bobby Reid - Cardiff City

ATA - Ricky van Wolfswinkel - Basel

ATA - Oliver McBurnie - Swansea City

ATA - Mousa Dembele - Lyon