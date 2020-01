São Paulo recusa 25 milhões de euros do Ajax por Antony, diz jornal

De acordo com publicações holandesas, o Tricolor pede 30 milhões de euros pela promessa

Segundo Mike Verweij, repórter do De Telegraaf, principal jornal dos Países Baixos, o destino de Antony pode ser o . De acordo com a publicação, o recusou uma proposta de 25 milhões de euros (R$ 115 milhões) do clube holandês, que ainda previa que o Tricolor ficasse com 25% dos direitos do atleta. Ainda assim, o negócio pode sair.

O interesse do Ajax em Antony não é novo: no meio do ano passado, jornais já especulavam que o clube desejava contar com os talentos do jogador. Segundo Verweij, os holandeses levaram olheiros para analisar o jogador com a seleção brasileira no pré-Olímpico e saíram impressionados.

No entanto, ainda com informações do jornal, o São Paulo deseja receber 30 milhões de euros pela promessa, o que inviabilizaria o negócio, ao menos para o Ajax. Ou seja: para o negócio, os clubes precisariam chegar a um meio termo. Vale lembrar que Nice, e são outros equipes que já sondaram.

Antony tem 19 anos e, em sua primeira temporada como titular do São Paulo, marcou quatro gols e distribuiu seis assistências no Campeonato Brasileiro. Caso chegasse no Ajax, poderia fazer uma dupla "#madeincotia" com David Neres, pelos lados de campo no clube holandês.

Com problemas financeiros, o São Paulo precisa vender, e Antony é a bola da vez: uma possível venda do garoto aliviaria e muito as finanças do clube. O Tricolor volta aos gramados nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), diante da Ferroviária, em Araraquara, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.