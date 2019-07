Antony tem contrato com o São Paulo até quando? Qual a multa rescisória?

Principal revelação da base no momento teve seu vínculo com o clube ampliado para evitar assédio estrangeiro

Há anos vivendo crises dentro e fora dos gramados, o viveu um alento no início deste ano com a conquista da de Futebol Junior. O principal atleta na campanha da foi o atacante Antony, que rapidamente ganhou espaço no elenco principal.

O garoto já havia subido aos profissionais em 2018, mas pouco brilhou. Com o prestígio adqurido na Copa São Paulo, retornou com mais confiança e rapidamente ganhou um posto entre os titulares na ponta direita.

Antony já chama a atenção de clubes estrangeiros e teria recebido proposta do . Entretanto, ficou no Morumbi e teve seu contrato renovado.

Qual a validade do contrato de Antony?

O novo vínculo assinado nesta quinta, 18 de julho, tem duração até junho de 2024. O contrato anterior era até setembro de 2023.

"O São Paulo é o meu lugar. Estou feliz com esta renovação e quero construir uma trajetória vitoriosa aqui. O reconhecimento do clube me dá a certeza de que estou no caminho certo, e quero manter isso para conquistar títulos no time principal, assim como foi na minha passagem por Cotia", disse o jogador de 19 anos.

Qual a multa rescisória para contratar Antony?

O novo contrato também garantiu um aumento considerável no valor que os times interessados precisam pagar para 'passarem por cima' da vontade do clube e levarem Antony: 50 milhões de euros (R$ 210 milhões, na cotação de julho de 2019).

Ao mesmo tempo, o salário do jogador teve um aumento, cujo valor não foi revelado.