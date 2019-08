Ajax anuncia renovação de contrato com David Neres: “O samba continua”

O ponta brasileiro agora tem contrato até junho 2023 com a equipe holandesa

O anunciou na tarde desta quarta-feira a extensão do contrato de David Neres até 30 de junho de 2023. O contrato anterior se encerrava um ano antes.

More David. ♥

More samba. 🇧🇷

More party. 🕺#ExtendingNeres — AFC Ajax (@AFCAjax) August 7, 2019

O ex-jogador do chegou ao time holandês no início de 2017. Até o momento, já realizou 101 jogos na equipe principal do atual campeão da , marcando 29 gols. Além da Eredivise, o ponta de 21 anos venceu também a .

Pela seleção brasileira, Neres já jogou 5 partidas e foi campeão da .