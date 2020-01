Paulistão 2020: artilharia, garçons e classificação completa

Confira os melhores números dessa temporada do Campeonato Paulista, como artilharia, ranking de assistências e mais!

O Campeonato Paulista de 2020 já começou, e o estadual com mais times nas principais divisões do Brasileirão (cinco na A e quatro na B) promete ser mais agitado do que nunca, com São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos bucando mais um título, além de clubes tradicionais do interior como o , a , o Bragantino e a Ferroviária na briga!

Assim, começa também a briga pela artilharia, prêmio que já foi dado para grandes nomes da história do futebol brasileiro como Charles Miller, Friedenreich, Pelé, Serginho Chulapa, Sócrates, Casagrande, Careca, Raí, Viola, Alex, Luís Fabiano, Neymar e Ricardo Oliveira.

Se quiserem sair com o título, os times terão que se desdobrar, contando com seus goleadores e "garçons", para fazer a diferença na competição. Mas quais jogadores irão se sair melhor nessas missões? Veja os números a seguir para saber!

- quem lidera a artilharia?

POS. JOGADOR CLUBE PARTIDAS GOLS 1 Mauro Boselli 2 3 2 Hygor Ferroviária 2 2 =2 Branquinho Santo André 2 2 =2 Júnior Todinho Guarani 2 2 =2 Ronaldo Santo André 2 2 6 Danielzinho 1 1 =6 Camilo 1 1 =6 Oliveira Inter de Limeira 1 1 =6 Capixaba Grêmio Novorizontino 2 1 =6 Ronald -SP 2 1 =6 Zé Rafael 2 1 =6 Willian Palmeiras 2 1 =6 Arthur Gomes 2 1 =6 João Paulo Oeste 2 1 =6 Higor Leite Grêmio Novorizontino 2 1 =6 Rafael Costa Guarani 2 1 =6 Giovanny Guarani 2 1 =6 Neto Moura Mirassol 2 1 =6 Luan Corinthians 2 1 =6 Pablo 2 1

*Atualizado em 28 de janeiro de 2020, às 10h28 (horário de Brasília).

Campeonato Paulista - quem deu mais passes para gol?

POS. JOGADOR CLUBE PARTIDAS ASSISTÊNCIAS 1 Giovanny Guarani 2 2 =1 Bidú Guarani 2 2 3 Guilherme Garré Santo André 2 1 =3 Zé Rafael Palmeiras 2 1 =3 Marcelo Guarani 2 1 =3 Vitinho Santo André 2 1 =3 Bruno Rodrigues Ponte Preta 2 1 =3 Mauro Boselli Corinthians 2 1 =3 Richard Corinthians 2 1 =3 João Paulo Ponte Preta 2 1

Campeonato Paulista - quem foi o artilheiro em 2019?

Na artilharia em 2019, tivemos um empate quádruplo: Rafael Costa, do Botafogo-SP; Diego Cardoso, do Guarani; Jean Mota, do Santos; e Ytalo, do Red Bull , todos com sete gols.

Os quatro artilheiros estão no Paulista de 2020: R. Costa e D. Cardoso trocaram de time, com Rafael no Guarani e Diego no Botafogo-SP, Jean Mota permanece no Santos, hoje em baixa, e Ytalo é o centroavante titular do Red Bull .

Campeonato Paulista - quem liderou em assistências em 2019?

Com direito a assistência para o gol do título do Corinthians, o equatoriano Junior Sornoza, hoje na , liderou o quesito, empatado com Aderlan, lateral do então (hoje no RB Bragantino), cada um com 5 assistências cada .

Classificação - Campeonato Paulista 2020

