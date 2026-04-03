O grego Kostas Fortounis, meio-campista do Al-Khaleej, continuou a brilhar na Liga Profissional Roshen, após marcar um gol espetacular contra o Al-Khaloud na noite desta sexta-feira, na 27ª rodada da competição, reforçando seu papel de destaque na liderança de sua equipe rumo a resultados positivos nesta temporada.

O profissional grego conseguiu marcar o primeiro gol de sua equipe contra o Al-Khaloud com uma cobrança de pênalti de grande precisão aos 18 minutos do primeiro tempo.

De acordo com a rede de estatísticas de futebol “Opta”, Fortounis tornou-se o nono jogador na história da Liga Roshen a marcar e dar assistência para 10 gols ou mais em uma única edição da competição.

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A rede internacional esclareceu que o astro do Al-Khaleej igualou vários astros, entre os quais se destacam o trio do Al-Nassr formado pelos portugueses Cristiano Ronaldo e João Félix e pelo senegalês Sadio Mané, além do argelino Riyad Mahrez, ponta do Al-Ahli de Jeddah.

Além da dupla do Al-Hilal, formada pelo sérvio Sergej Milinković-Savić e Salem Al-Dossari, ao lado de José, ex-jogador do Al-Fateh, e Christian Guanca, ex-jogador do Al-Shabab e do Al-Ittifaq.