"Se o Tottenham ganhar a Champions, vou chorar por uma semana", diz Pochettino

Técnico revela que é "chorão" e sonha com a conquista europeia

Mauricio Pochettino prometeu aos torcedores do que eles irãover uma repetiçãodas lágrimas que ele derramou após a vitória sobreo na semifinal da , se o time ganhar do na grande decisão.

A partida será realizada no prótimo sábado (1), no estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, e o argentino afirma que será impossível conter a emoção caso o Tottenham conquiste o título inédito e que, destavez, as lágrimas poderiam durar por uma semana.

"Minha mãe me diz: 'Você é uma' lorona ', que significa chorão, uma pessoa que chora muitas vezes", disse Pochettino aos repórteres.

“Minha mãe sempre diz: 'Ele está feliz, ele chora. Ele está triste, ele chora. Vamos lá - pare de chorar", continuou.



(Foto: Getty Images)

"Eu começo a chorar e, quando chego em casa, minha esposa diz:" O que aconteceu? Eu digo, 'Algumas músicas me lembraram de um momento há 30 anos na ', e ela diz: 'Você é louco'", explicou o técnico.

“Filmes? Sim eu choro. Tudo. Se ganharmos a Liga dos Campeões, eu não sei, talvez eu vá chorar por uma semana”, afirmou.

Pochettino revelou ainda o sentimento após o terceiro gol de Lucas Moura sobre o Ajax, que deu a vitória por 3 a 2 e a vaga aos Spurs para a final.

"Houve dois sentimentos diferentes misturados no mesmo momento após a semifinal", disse. “Atingir a final da Champions League é o final de um capítulo incrível para o clube.

"Mas, ao mesmo tempo, no momento em que você chega à final, é como 'quero me envolver no próximo capítulo do clube'. Ambos os sentimentos estão com você", finalizou.