"Se Jorthy Mokio for esperto, ele vai romper com essa equipe de gestão"

Henk Spaan está satisfeito com a renovação do contrato de Jorthy Mokio no Ajax. É o que o colunista do Het Parool deixa claro em sua coluna diária.

Na rubrica “Spaan dá notas”, Mokio recebe um 8. O jornalista notou algo curioso. “O site Transfermarkt costuma informar qual agente ou agência representa um jogador de futebol profissional. No caso de Mokio, não há nada indicado.”

Spaan considera um bom sinal o fato de Mokio ter procurado pessoalmente Jordi Cruijff para dizer que queria ficar, depois que surgiram rumores sobre suas exigências salariais exorbitantes.

“Agora que a sabedoria desceu como uma língua de fogo, felizmente podemos avaliá-lo novamente por suas qualidades futebolísticas, que são inquestionáveis. O aborrecimento se dissipou com um traço de caneta”, afirma Spaan.

No entanto, o norte-holandês conclui com um conselho: “O fato de Mokio querer ficar é, acima de tudo, bom para ele. Se ele for esperto, rompe com essa equipe de assessoria, a menos que se trate de seu irmão ou de seu pai. Não se expulsa a família assim por assim.”

Mokio tinha um contrato até meados de 2027, o que obrigava o Ajax a vendê-lo neste verão para ainda lucrar com ele. Agora, isso já não é necessário. O belga de 18 anos vai assinar um contrato até meados de 2031 na Johan Cruijff ArenA, anunciou o Ajax na quinta-feira.

O Ajax contratou Mokio no inverno de 2024, sem custos de transferência, vindo do KAA Gent. O jogador, que já disputou uma partida pela seleção belga, preferiu o Ajax em uma disputa de transferência com o PSV.