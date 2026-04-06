Jerdy Schouten sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado enquanto jogava pelo PSV e, por isso, vai perder a Copa do Mundo. Frenkie de Jong também vem enfrentando problemas com lesões, o que levou Wim Kieft a questionar se Joey Veerman poderia voltar a ser considerado pelo técnico Ronald Koeman.

A recente análise sobre a situação de Ronald Koeman no cenário do futebol destaca a importância de manter a credibilidade em momentos de pressão. Enquanto os torcedores e analistas discutem as possíveis consequências das decisões de Koeman, muitos fãs de esportes também estão explorando novas maneiras de se envolver com o jogo, como através de apostas esportivas. Para aqueles interessados em maximizar suas oportunidades, o uso de um código promocional Novibet pode oferecer vantagens adicionais ao apostar em seus times favoritos. Essa combinação de paixão pelo esporte e estratégias inteligentes de apostas pode tornar a experiência ainda mais emocionante.

“Imagine só que Frenkie de Jong também se lesione novamente, o que não é nada improvável. Aí, talvez Koeman tenha que chamar Veerman de novo... Que ele diga: ‘acabei de repensar a questão’”, afirma Kieft, que em seguida dá uma boa risada da própria observação.

O apresentador Michel van Egmond se pergunta se, nesse caso, um certo orgulho entraria em jogo para Koeman, que deixou claro que Veerman não faz parte de seus planos para a Copa do Mundo. “Prefiro jogar com dez jogadores a escalá-lo novamente.”

“Não dá mais para voltar atrás, é claro. Aí você já perde toda a sua credibilidade”, afirma Kieft, quase certo de que Koeman não vai mais recorrer a Veerman. “E você ainda tem Quinten Timber, Luciano Valente, Kees Smit.”

Veerman (27) soma dezesseis partidas pela seleção holandesa. Sua última partida, porém, remonta já a 10 de julho de 2024, quando o jogador do PSV atuou por 55 minutos na semifinal do Euro contra a Inglaterra, perdida por 1 a 2. Depois disso, Koeman não deu mais atenção ao meio-campista.

O técnico da seleção afirmou recentemente que Veerman não é sua primeira nem mesmo sua segunda opção para a posição de volante esquerdo e indicou que, com um elenco em plena forma, ele não tem chances de ser convocado para a Copa do Mundo.

À pergunta sobre o que Veerman pensou ao ouvir essas palavras, seguiu-se uma resposta surpreendentemente curta após o jogo PSV x FC Utrecht (4 a 3). “Nada.” Quando questionado pela ESPN, ele manteve sua posição. “Não pensei em absolutamente nada.” À sugestão de que sua cabeça devia estar vazia, ele respondeu afirmativamente. Veerman foi então questionado sobre por que não quer falar nada sobre o assunto: “Não tenho vontade.”