Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, falou após a goleada por 5 a 0 sobre a Zâmbia, em partida amistosa como parte dos preparativos para a Copa do Mundo de 2026.

Lionel Messi marcou um gol durante a partida, elevando sua contagem para 902 gols em sua carreira no futebol.

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Scaloni afirmou, em declarações divulgadas pela rede argentina “TYC Sports”: “Será uma honra trabalhar com ele (Lionel Messi) se ele decidir que esta será sua última participação na Copa do Mundo”.

O técnico argentino destacou: “Com Messi, não dá para prever o que vai acontecer; todos estão ansiosos para vê-lo e apreciar seu desempenho, e farei o possível para que a equipe o apoie”.

E continuou: “Quando chegar a hora, se ele decidir estar conosco na Copa do Mundo, vamos sentar e conversar, porque ele quer o que nós queremos. Se ele vier para a Copa do Mundo, com certeza vai querer jogar. Vamos torcer para que possamos apreciá-lo se ele decidir isso, e vamos ver o que vai acontecer”.

Scaloni continuou falando sobre a possibilidade de Messi atingir a marca de 1.000 gols na carreira, dizendo: “Acho que ele vai alcançar essa marca. Se continuar jogando, não acho que terá qualquer problema”.

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E o técnico argentino concluiu suas declarações dizendo: “Espero que ele continue jogando, porque ele está feliz em campo, e todos nós queremos vê-lo... Quantos gols ele marcou? Mais de 90 gols em um ano, em 2012, e ele pode conseguir isso novamente”.