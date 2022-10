SBT e Disney tentam tirar Série B do Brasileirão da Globo em 2023

Rede Globo quer renegociar valores da Série B do Campeonato Brasileiro. SBT e Disney surgem como interessados pela competição

Os direitos de transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro estão indefinidos para 2023, tanto na TV aberta quanto na TV fechada. O contrato da Rede Globo com a CBF para a competição se encerra em dezembro deste ano e há imbróglios na renovação, como soube a GOAL.

O SBT é o principal interessado em contar com o torneio nacional para a TV aberta. A emissora de Silvio Santos briga para transmitir a competição e a vê de forma estratégica na disputa pela audiência com a Globo.

A Disney, responsável pelos canais ESPN e pelo serviço de streaming da Star Plus, é quem se interessa em tirar os jogos da TV fechada do SporTV, grupo ligado à Rede Globo. A empresa norte-americana tem a intenção de ganhar mais espaço em território brasileiro e vê a Série B como um ativo importante.

A Globo, por outro lado, trata a situação com cautela, especialmente porque deseja redefinir valores da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, a empresa gasta cerca de R$ 160 milhões por temporada com a competição — os clubes recebem R$ 8 milhões de forma igualitária — e há interesse de redução do montante.

Os interessados ainda não apresentaram proposta oficial à diretoria da CBF para assumir a transmissão da Série B, mas é algo que deve ganhar um novo capítulo nas próximas semanas. O SBT e a Disney já comunicaram que têm a intenção de trabalhar com a competição a partir do próximo ano.