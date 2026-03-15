Sassuolo x Bologna 0 x 1, o placar

Sassuolo x Bologna 0 x 1

Gols: Dallinga (B) 6’ do primeiro tempo

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Garcia (Doig 30’ do segundo tempo); Koné (Vranckx 30’ 2º tempo), Matic (Volpato 14’ 2º tempo), Thorstvedt; Berardi (Bakola 41’ 2º tempo), Pinamonti (Nzola 14’ 2º tempo), Laurienté. Técnico: Grosso

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri (Zortea 28’ do primeiro tempo), Vitik, Lucumi, Miranda; Sohm (Pobega 38’ do segundo tempo), Moro (Freuler 18’ do segundo tempo), Odgaard (Bernardeschi 37’ do segundo tempo); Orsolini, Dallinga (Castro 18’ do segundo tempo), Cambiaghi. Técnico: Italiano

Árbitro: Bonacina

Cartões amarelos: Dallinga (B) 24’ do primeiro tempo, Nzola (S) 32’ do segundo tempo, Zortea (B) 50’ do segundo tempo

Tempo de acréscimo: 2’ mais 7’



