São Paulo x Santo André: escalação, desfalques e mais do jogo do Paulistão 2022

Ainda sem vencer no Paulistão, o São Paulo recebe o Santo André na noite desta quarta-feira (9), no Morumbi, às 19h (de Brasília), pela quinta rodada do campeonato.

Com apenas um ponto marcado até o momento, na terceira posição do grupo B, mas ocupando lugar na zona de rebaixamento do estadual, o Tricolor sabe que receberá apoio e cobrança de sua torcida em casa.

Do outro lado, o Ramalhão, vice-líder do grupo D (5 pontos), quer aproveitar o momento instável do adversário para somar mais pontos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O São Paulo chega descansado para o duelo desta quarta-feira - o clássico contra o Palmeiras foi adiado.

Precisando vencer para afastar a crise que já ronda o Morumbi, Rogério Ceni deve mandar a campo jogadores que considera titulares.

Já o Santo André deve repetir o time que empatou com o Mirassol no fim de semana.

O Ramalhão, que está em um grupo ao lado de Santos, RB Brasil e Ponte Preta, quer o triunfo para seguir firme em sua caminhada rumo a classificação à próxima fase. .

Possível escalação do São Paulo: Jandrei (Tiago Volpi); Rafinha, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Gabriel, Gabriel Sara e Alisson; Rigoni, Nikão e Calleri.

Possível escalação do Santo André: Jefferson Paulino; Thiago Ennes, Luiz Gustavo, Carlão e Thallyson; Sabino, Dudu Vieira e Carlos Jatobá; Lucas Tocantins, Giovanny e Júnior Todinho.

DESFALQUES

SÃO PAULO:

Luan, Luciano e Patrick: lesionados

SANTO ANDRÉ:

sem desfalques.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre São Paulo e Santo André será transmitido ao vivo pelo Premiere, na tv fechada, e pelo Paulistão Play, na internet, nesta quarta-feira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.