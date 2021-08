São Paulo x Palmeiras Sub-20: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times entram em campo nesta segunda (23), pelo Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O duelo terá transmissão pelo canal SporTV.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Palmeiras DATA Segunda-feira, 23 de agosto de 2021 LOCAL Cotia - SP HORÁRIO 16h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

São Paulo vem com boa campanha no campeonato e pretende manter bons resultados. (Foto: @SaoPauloFC/Divulgação)

O canal SporTV irá realizar a transmissão do jogo entre São Paulo e Palmeiras, pelo Brasileirão Sub-20 2021.

Qual é o canal do SporTV?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O São Paulo vem de um bom resultado fora de casa, vencendo o Fortaleza por 1 a 0, com gol de Léo. O jogador Felipe, por ter sido expulso nesse jogo, não irá atuar contra o Palmeiras. Com a vitória, o tricolor permanesse na liderança, com 26 pontos.

Já o Verdão, o vice-líder com 23 pontos, pode assumir a primeira posição caso vença o São Paulo. No último jogo, o Palmeiras goleou o Sport por 4 a 0, com dois de Marino e dois de Gabriel Silva.

Provável escalação do São Paulo: Levy, Anílson, Thiagão, Pedro Lucas e Gabriel; Léo, Brian e Carrijo; Palmberg, João Adriano e Pet.

Provável escalação da Palmeiras: Mateus; Garcia, Naves, Michel e Ian; Vitinho, Fabinho e Jhonatan; Marino, Kevin e Gabriel Silva.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 0 x 1 Cruzeiro Brasileirão Sub-20 2021 07 de agosto de 2021 Fortaleza 0 x 1 São Paulo Brasileirão Sub-20 2021 15 de agosto de 2021

