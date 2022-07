São Paulo x Internacional: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da final do Brasileirão feminino Sub-20

São Paulo e Internacional se enfrentam neste sábado (9), no Gabriel Marques Silva, a partir das 19h (de Brasília), pela final do Campeonato Brasileiro feminino Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da CBF TV, na internet.

Como venceu o primeiro jogo por 2 a 0, com gols de Bia Gomes e Mileninha, o Inter entra em campo podendo perder por até um gol de diferença para garantir o título.

Na primeira fase, o Internacional encerrou na vice-liderança do Grupo D, com 13 pontos (quatro vitórias, um empate e uma derrota), enquanto na segunda fase ficou na liderança do Grupo H, com nove pontos (três vitórias). Já nas semis, deixou para trás o rival Grêmio com duas goleadas.

Do outro lado, o São Paulo encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo A com 100% de aproveitamento, assim como na fase a seguir, com duas vitórias e um empate. Na semi, eliminou o Flamengo nos pênaltis.