São Paulo x América-MG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Partida acontece neste domingo (10), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20; veja como acompanhar na TV

São Paulo e América-MG se enfrentam neste domingo (10), em Cotia, a partir das 16h (de Brasília), pela quinta rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta.

Com apenas seis pontos no Brasileirão Sub-20, o São Paulo busca reduzir a diferença para o América-MG, nas primeiras posições, com 10 pontos. Até o momento, o Tricolor registra duas vitórias e duas derrotas no torneio, enquanto o Coelho soma três vitórias e um empate.

Prováveis escalações

Possível escalação do São Paulo Sub-20: Leandro; Pajé, Ythallo, Andrade e João Douglas; Negrucci, Léo Silva e Palmberg; João Adriano, Maioli e Talles.

Possível escalação do América-MG Sub-20: Carlos Araújo, Mateus, Jonathan Alecxander, Rafa, Kevyn, Paulo, Guilherme, Diogo, Luan, Theo, Renato e Adyson.

Desfalques da partida

São Paulo:

sem desfalques confirmados.

América-MG:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO São Paulo x América-MG DATA Domingo, 10 de julho de 2022 LOCAL Marcelo Portugal - Cotia, SP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)

Assistentes: Bruno Silva de Jesus (SP) e Ítalo Magno de Paula (SP)

Quarto árbitro: José Guilherme Almeida (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 0 Botafogo Brasileiro Sub-20 2 de julho de 2022 Inter de Bebedouro 3 x 1 São Paulo Paulista Sub-20 6 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Portuguesa Paulista Sub-20 13 de julho de 2022 15h (de Brasília) Fortaleza x São Paulo Brasileiro Sub-20 16 de julho de 2022 10h (de Brasília)

América-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 3 x 1 Flamengo Brasileiro Sub-20 30 de junho de 2022 Minas Boca 1 x 4 América-MG Mineiro Sub-20 6 de julho de 2022

Próximas partidas