São Paulo vai pagar R$ 19 milhões a James Rodríguez em contrato de dois anos

Tricolor paulista vai desembolsar valor por salário, direito de imagem e luvas do meia-atacante colombiano de 32 anos

O São Paulo vai desembolsar US$ 4 milhões (R$ 18,92 milhões na cotação atual) em um contrato de duas temporadas para James Rodríguez, como soube a GOAL. O valor corresponde ao pagamento de salário, luvas e direitos de imagem — não estão incluídos os encargos financeiros.

Anunciado no último sábado (29) como novo reforço do clube, James Rodríguez representará um custo mensal dentro dos padrões atuais do futebol brasileiro. O valor gasto mensalmente com o atleta será pouco mais de R$ 820 mil por mês. A este montante ainda devem ser acrescidos os impostos.

O colombiano chegou ao Brasil no fim de semana, mas já assinou o vínculo com o clube. O acordo foi firmado até 30 de junho de 2025. Ainda não há uma data prevista para a estreia do meia-atacante com a camiseta do clube. A expectativa é que ele fique à disposição de Dorival Júnior no decorrer de agosto.

A contratação de James Rodríguez pelo São Paulo contou com a participação ativa do empresário Giuliano Bertolucci. O agente atuou nas tratativas com o intuito de levar o colombiano ao Morumbi. As negociações tiveram um desfecho positivo na última semana.

Na última temporada, ele defendeu as cores do Olympiacos, da Grécia. No time europeu, disputou 23 partidas, somando 1.528 minutos em campo. No período, deu seis assistências e marcou cinco gols.