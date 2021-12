São Paulo oferece Pablo ao Internacional, e clubes negociam possível troca

O São Paulo ofereceu Pablo ao Internacional em busca de uma negociação por troca de jogadores. O Inter busca um atacante e tem interesse no artilheiro do Tricolor na temporada, com 13 gols, mas considera seus salários altos. Ou seja, os gaúchos entendem que seria necessária uma composição pelos valores. A conversa em andamento é por um consenso de nomes bons para os dois lados.

Do Internacional o São Paulo gostaria de jogadores como Victor Cuesta, possibilidade descartada após o zagueiro encaminhar renovação de contrato, e Patrick, considerado mais difícil, mas ainda não 100% descartado.

Há outras possibilidades mantidas em sigilo. Até o momento não houve um acordo entre os nomes buscados pelo Tricolor e oferecidos como moeda de troca pelo Colorado.

Além de Patrick, o Internacional está disposto a negociar jogadores como Rodrigo Dourado, Boschilia, revelado no São Paulo, e Caio Vidal nesta temporada.

Pablo atingiu uma meta de jogos contratual e por isso teve ativada uma cláusula de renovação automática com o São Paulo até 2023 (o atual contrato venceria em 2022). Patrick está vinculado ao Inter até dezembro de 2024.

Sem dinheiro em caixa e com quase R$ 700 milhões em dívida, o São Paulo busca negociações por empréstimo, troca ou de atletas livres no mercado, pois não tem dinheiro para investir.