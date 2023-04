São Paulo x Ituano ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Tricolor estreia na Copa do Brasil nesta terça-feira (11), no Morumbi; veja como acompanhar na TV

São Paulo e Ituano se enfrentam na noite desta terça-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois de cair nas quartas de final do Paulistão, e a vitória por 2 a 0 sobre o Tigre, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana, o São Paulo volta a campo para a estreia na Copa do Brasil de 2023. Para o confronto, o técnico Rogério Ceni volta a ter Diego Costa e Calleri à disposição, após cumprirem suspensão na Sul-Americana.

Do outro lado, o Ituano, sem jogar há quase um mês, eliminou o Princesa do Solimões (empatou em 1 a 1) e o Ceará nos pênaltis por 4 a 2, nas duas primeiras fases da Copa do Braisl 2023.

Em 27 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 15 vitórias, contra quatro do Ituano, além de oito empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Paulista de 2023, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Diego Costa, Arboleda e Beraldo; Nathan, Méndez, Nestor e Michel Araujo; David, Calleri e Wellington Rato.

Ituano: Jefferson; Pacheco, Cláudio, Bernardo, Iury; José Aldo, Lucas; Felipe, Eduardo e Paulo Victor; Quirino.

Desfalques

São Paulo

André Anderson, João Moreira, Igor Vinícius, Galoppo, Ferraresi, Talles Costa e Caio, seguem no departamento médico.

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Quando é?