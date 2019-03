São Paulo: Igor Gomes entra como titular em jogo que vale classificação no Paulista

Vagner Mancini coloca o jovem Igor Gomes no meio de campo do São Paulo para a partida contra o São Caetano, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista

O está escalado para a partida contra o São Caetano, na noite desta quarta-feira (20), pela 12ª rodada do , no estádio Anacleto Campanela, em do Sul.

A grande novidade é a entrada de Igor Gomes entre os titulares do time comandado interinamente por Vagner Mancini. O meio-campista foi o escolhido para o setor de criação ao lado de Antony.

O é o vice-líder do Grupo D do Estadual, com 14 pontos, e tenta um triunfo para garantir a classificação para a próxima fase do torneio regional.