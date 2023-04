São Paulo x Fortaleza ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (13), pela sétima rodada; veja como acompanhar na internet

O São Paulo recebe o Fortaleza na tarde desta quinta-feira (13), a partir das 15h (de Brasília), em Cotia, pela sétima rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da SPFC TV, no YouTube.

Sem vencer há quatro jogos, com três derrotas e um empate, o São Paulo chega pressionado para o confronto em casa. No momento, aparece apenas em oitavo lugar, com quatro pontos, e 22% de aproveitamento, enquanto o Fortaleza, em sétimo, com nove, chega embalado com duas vitórias consecutivas.

Prováveis escalações

São Paulo: Leandro; Felipe Rissani, Ryan, Kazin e João Douglas; Clauvis, Palmberg, Rodriguinho, Maioli, Talles Wander e Faisal. Técnico: Mário Ramalho.

Fortaleza: Carlos; Breno Cunha, Kauã, Geilson e Brayan; Jorge Henrique, Vinicius, Fabricios e Caio Dantas; Riquelme e Iarley. Técnico: Leandro Zago.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Fortaleza

Não há desfalques confirmados.

Quando é?