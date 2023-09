São Paulo x Flamengo: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da final da Copa do Brasil

Decisão será disputada neste domingo (24), no Morumbi; veja como acompanhar na TV e na internet

Flamengo e São Paulo iniciam a disputa do título da Copa do Brasil 2023 na tarde deste domingo (17), no Morumbi, às 16h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil), na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, do Premiere, no pay-per-view, e do Amazon Prime Video, no streaming (veja a programação completa aqui).

Na TV Globo, o jogo será narrado por Luis Roberto, com os comentários de Júnior e Caio Ribeiro, enquanto no SporTV e no Premiere, a narração ficará a cargo de Milton Leite, com os comentários de Lédio Carmona e Ricardinho.

O São Paulo chega para a grande final com a vantagem do empate para conquistar o título inédito após a vitória por 1 a 0 no Maracanã. Sem desfalques, Dorival Júnior pode manter a mesma escalação do primeiro jogo. Vale lembrar que o técnico poupou os seus titulares na derrota para o Fortaleza por 2 a 1 no Brasileirão já visando a decisão de domingo.

O Tricolor estreou na Copa do Brasil com uma vitória sobre o Ituano por 1 a 0 na terceira fase, enquanto no mata-mata passou pelo Sport nos pênaltis por 5 a 3, pelo Palmeiras com um placar agregado de 3 a 1 e pelo Corinthians por 3 a 2 (agregado), nas oitavas, quartas e semi, respectivamente.

Do outro lado, o Flamengo chega à decisão após mais uma semana turbulenta. Depois de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, se envolver em uma briga com um torcedor, e a equipe ficar apenas no empate sem gols com o Goiás no Brasileirão, os comandados de Sampaoli chegam pressionados.

Como perdeu a ida por 1 a 0, o Rubro-Negro precisa vencer por dois gols de diferença para levantar o troféu pelo segundo ano consecutivo. Uma vitória por apenas um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis. Recuperados de suas lesões, Arrascaeta e Luiz Araújo voltam a ficar à disposição. O uruguaio, inclusive, pode ser escalado como titular.

"Eu espero que no domingo o time tenha mais contundência. Temos que dominar e criar boas chances. Estou convencido que domingo o time terá condições de vencer a partida. É difícil, mas estou convencido que será um grande jogo", afirmou Sampaoli.

O Flamengo conquistou a classificação para a final após passar pelo Maringá por 8 a 4 na terceira fase. Já no mata-mata, venceu o Fluminense por 2 a 0 (agregado), o Athletico-PR por 4 a 1 e o Grêmio por 3 a 0 (agregado).

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; Lucas Moura e Calleri. Técnico: Dorival Junior.

Flamengo: Rossi (Matheus Cunha); Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Victor Hugo, Gerson e Arrascaeta (Gabigol); Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

Desfalques

São Paulo

Érison, Galoppo, Patryck e Marcos Paulo seguem como desfalques.

Flamengo

Allan, Filipe Luís, Varela estão fora.

Quando é?