São Paulo contou com Rafinha e tentou sigilo em negócio por James Rodríguez

Lateral direito de 37 anos referendou o clube ao ex-companheiro durante as tratativas, que ficaram restritas à diretoria e aos intermediários

O São Paulo tentou manter a contratação de James Rodríguez em sigilo até a chegada do colombiano ao Brasil, como soube a GOAL. Nos bastidores do Morumbi, apenas o presidente Julio Casares, o executivo de futebol Rui Costa e o diretor Carlos Belmonte Sobrinho trataram do assunto. O lateral direito Rafinha, que jogou com o atleta no Bayern, também estava ciente das tratativas.

A busca pelo colombiano de 32 anos foi tratada em reuniões privadas do trio com o estafe do jogador e o intermediário da negociação, o empresário Giuliano Bertolucci. O técnico Dorival Júnior foi consultado sobre o nome, mas não teve informações precisas sobre o caso durante as conversas.

As tratativas com o estrangeiro foram mantidas em sigilo para evitar potencial concorrência — nem os pares do mandatário são-paulino sabiam da situação. A ordem interna era falar sobre o assunto apenas depois do sinal positivo do jogador, que já tem viagem Brasil marcada para esta semana.

Nos últimos dias, o lateral direito Rafinha, que defendeu as cores do Bayern ao lado do meia-atacante, também soube das negociações. O veterano de 37 anos manteve conversas com o ex-companheiro a fim de dar referências sobre o futebol brasileiro. No bate-papo, o atleta são-paulino avalizou o clube para o colombiano. As negociações avançaram e contaram também com a participação do defensor.

James Rodríguez é esperado em São Paulo nos próximos dias para assinar com o Tricolor paulista. Ele será apresentado ao Morumbi e ao CT da Barra Funda. O jogador terá contrato de uma temporada, com a opção de renovação por mais uma. A pendência é a discussão sobre direitos de imagem, mas o fator não deve travar as negociações.

O meia-atacante, que tem passagem por Real Madrid e Bayern de Munique, é tratado como o principal reforço do clube no atual mercado da bola. O atleta disputou 23 partidas pelo Olympiacos, da Grécia, na temporada passada, somando 1.549 minutos, com cinco gols marcados e seis assistências.

A informação sobre o acordo verbal entre São Paulo e James Rodríguez foi inicialmente divulgada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pela GOAL.