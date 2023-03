São Bento x Red Bull Bragantino ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

São Bento e RB Bragantino se enfrentam na tarde deste domingo (5), Estádio Walter Ribeiro, pela última rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere e do Space, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Na vice-liderança do Grupo C do Paulistão, com nove pontos, o São Bento precisa de uma vitória para confirmar a classificação às quartas de final. Porém, a equipe registra cinco derrotas e dois empates nos últimos sete jogos.

Do outro lado, o RB Bragantino avançou à segunda fase da Copa do Brasil após empatar com o Bahia de Feira por 1 a 1 no meio da semana. No Estadual, a equipe aparece na liderança do Grupo A, com 17 pontos, e já está classificada para as quartas de final.

"Vamos sempre com os 11 melhores. Se houvesse poupança, eventualmente hoje teria pensado hoje. Não há poupança. É uma final para nós. Nós definimos como uma meta mínima os 20 pontos e queremos ir atrás os 20 pontos. É a última oportunidade, mesmo já estando classificados. Aqui não há poupança. É trabalhar sempre no máximo. Sempre vão os 11 melhores. Encaramos como uma final. É uma semana com duas finais. Esta que jogamos aqui e agora contra o São Bento", afirmou o técnico Pedro Caixinha.