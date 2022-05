Santos x São Paulo: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão feminino 2022

A bola vai rolar neste sábado (14) para Santos x São Paulo, clássico válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro feminino, a partir das 14h (de Brasília).

Vindo de derrota para o Atlético-MG por 2 a 1 na última rodada, o Peixe busca a recuperação no torneio para se manter entre os oito primeiros colocados. Atualmente, na sexta posição, com 12 pontos, registra quatro vitórias e quatro derrotas.

Já o São Paulo, na quarta posição, com 17, chega embalado com três vitórias consecutivas. Nos primeiros oito jogos, soma cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

De olho nas primeiras posições da Série A feminina, as Sereias da Vila sabem a importância do clássico.

"A gente se cobra muito no dia a dia, nós com nós mesmas, e uma com as outras. Sabemos da importância de cada jogo, todo jogo é importante, mas clássico é sempre muito esperado", disse Thaisinha.

"Estamos preparadas, o trabalho foi executado durante a semana, tudo que nos foi passado, creio que cumprimos bem. Agora é só colocar em prática, porque dia de jogo é dia de jogador. Agora é com a gente lá dentro de campo. Vamos dar nosso melhor. Podem ter certeza que entrega jamais vai faltar", completou.

O Peixe anunciou que o clássico terá entrada gratuita para a torcida santista.

Mais artigos abaixo

Amanhã tem #SereiasDaVila no Alçapão! É dia de clássico e a sua presença é muito importante! #VemPraVila ⚪️⚫️🎟 pic.twitter.com/59tCcWxN4s — Sereias da Vila (@SereiasDaVila) May 13, 2022

Possível escalação do Santos: Vivi; Gi Oliveira, Tayla, Kaká e Stabile; Laura Valverde, Julia e Fernanda; Thaisinha, Jane e Cristiane.

Possível escalação do São Paulo: Michelle; Fe Palermo, Thais, Parda, Dani; Joyce, Maressa, Micaelly; Serrana, Naná, Shashá.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Santos e São Paulo será transmistido ao vivo pela Band, na TV aberta, na tarde deste sábado (14).