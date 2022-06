Santos x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão

Jogo acontece neste sábado (18), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

O Santos recebe o RB Bragantino neste sábado (18), na Vila Belmiro, a partir das 21h (de Brasília), pela 13ª rodada do Brasileirão 2022. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, do Premiere, e do streaming da Amazon Prime Video (veja como), na TV fechada.

Após reencontrar a vitória na última rodada, o Santos, oitavo colocado, com 17 pontos, quer um novo triunfo para se manter próximo ao G-4. O Peixe, no entanto, tem problemas para o duelo deste sábado: Maicon e Madson estão machucados, enquanto Auro cumpre suspensão.

Desta forma, o técnico Fabián Bustos pode improvisar Lucas Braga na lateral-direita, ou Vinícius Balieiro, ou ainda escalar três zagueiros. Já para a vaga de Maicon, Kayky e Velzquez brigam pela oportunidade. A boa notícia no Alvinegro é o retorno de Léo Baptistão, recuperado de lesão.

Do outro lado, o RB Bragantino quer dar sequência à sua recuperação no campeonato e está há três jogos sem perder (duas vitória e um empate). O Massa Bruta está em nono lugar, também com 17 pontos, e contará com os retornos de Helinho, Aderlan, além do técnico Maurício Barbieri, que cumpriram suspensão na última rodada.

Em 20 jogos disputados entre as equipes, o Santos registra sete vitórias, contra quatro do RB Bragantino, além de nove empates.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo; Lucas Braga, Emiliano Velázquez (Kaiky), Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Sandry; Léo Baptistão (Rwan Seco), Jhojan Julio e Marcos Leonardo.

RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, Léo Ortiz, Aderlan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Hyoran; Artur, Ytalo e Sorriso.

Desfalques

Santos

Maicon e Madson: lesionados.

Auro: suspenso.

RB Bragantino

Carlos Eduardo e Emi Martínez: departamento médico.

Quando é?

JOGO Santos x RB Bragantino DATA Sábado, 18 de junho de 2022 LOCAL Vila Belmiro, Santos - SP HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Assistentes: Daniel Ziolli e Fabrini Costa (SP)

Quarto árbitro: Salim Chavez (SP)

VAR: Emerson Ferreira (MG)

Últimos resultados e próximos jogos

Santos

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 1 x 2 Santos Brasileirão 14 de junho de 2022 Atlético-MG 1 x 1 Santos Brasileirão 11 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Santos Copa do Brasil 22 de junho de 2022 21h30 (de Brasília) Corinthians x Santos Brasileirão 25 de junho de 2022 19h (de Brasília)

RB Bragantino

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 4 x 2 Coritiba Brasileirão 15 de junho de 2022 Cuiabá 1 x 1 RB Bragantino Brasileirão 11 de junho de 2022

Próximas partidas