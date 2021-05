Santos mira Fernando Diniz e conversa para contratar treinador

Técnico livre no mercado desde a saída do São Paulo vira alvo após conversas entre o Comitê de Gestão. Inicialmente, nome estava entre os buscados

O Santos conversa para contratar Fernando Diniz como novo técnico. A informação foi publicada inicialmente pelo UOL e confirmada pela Goal.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Neste momento, Fernando Diniz é o principal técnico na mira do Santos. O nome foi oferecido ao clube. O treinador está livre no mercado desde a saída do São Paulo. Inicialmente, o nome não estava entre os principais do Comitê de Gestão e dividia opiniões, mas há dirigentes favoráveis ao técnico.

Durante o tempo livre no mercado da bola, Fernando Diniz recusou sondagem do Fortaleza. O Santos, por sua vez, não tem um treinador fixo desde o pedido de demissão de Ariel Holan, no último dia 25. O auxiliar Marcelo Fernandes tem comandado a equipe.